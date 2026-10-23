«Псевдонародная»: Пелагея раскритиковала «Матушку» Татьяны Куртуковой

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 43 0

Артистка напомнила о важности музыкального вкуса.

Что Пелагея думает о песне Матушка Татьяны Куртуковой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пелагея: песня «Матушка» Татьяны Куртуковой является псевдонародной

Певица Пелагея считает, что песня «Матушка» Татьяны Куртуковой — это не народная, а псевдонародная композиция. Об этом она заявила в подскате Стаса Ярушина.

«Это не народная, а авторская композиция, написанная в псевдонародном стиле. Грань исключительно в твоем музыкальном вкусе», — объяснила она свое мнение, ее слова приводит Super.

Песня «Матушка» была выпущена Куртуковой в 2022 году. С тех пор она завоевала огромную популярность, причем не только в России — именно она звучит на опубликованном правительством Индии видео со встречи премьер-министра страны Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным перед саммитом БРИКС в Нью-Дели.

До этого на масштабном фестивале молодежи и выпускников «Алые паруса — 2026» юные иностранные гости завели зрелищные хороводы под «Матушку». Даже несмотря на то, что не все они чисто говорят по-русски, ребята все равно пытались подпевать тексту песни. Другой яркий пример любви зарубежных гостей к творчеству Куртуковой — африканец Нельсон Кумага, спевший «Матушку» на ПМЭФ-2026.

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