Российский медик рассказал, как окружение Навального пиарилось на его болезни

Принимавший непосредственное участие в спасении Алексея Навального врач-анестезиолог-реаниматолог Борис Теплых рассказал всю правду о том, как члены его команды устроили из «отравления» блогера настоящую «информационную вакханалию» ради пиара. Подробности тех «сумасшедших 36 часов» борьбы за жизнь пациента медик раскрыл в публикации на Facebook.

По словам Теплых, с самого начала был виден преувеличенный ажиотаж среди окружения Навального к случившемуся. Так, по прилету в больницу Омска, куда госпитализировали блогера, единственно адекватными людьми были члены его семьи: корректно разговаривали с сотрудниками лечебного учреждения и были предельно внимательны. Остальные же лишь делали вид, что их интересовало произошедшее.

«Окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя мнение врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех», — отметил врач.

Теплых вспоминал, что команда Навального постоянно жаловалась на отсутствие точного диагноза и, соответственно, распространяла в сети ложную информацию. Хотя в то же самое время все рабочие версии были озвучены родным пациента.

«Комы неясного генеза — целая панель требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится, и прочее. Транслируется же все наоборот», — заключил врач.

По словам Бориса Теплых, членов команды блогера волновало все что угодно — отсутствие капитального ремонта в больнице, якобы навязчивый запах не выстиранных тряпок, засохшей мочи и крови — но только не здоровье Навального. К слову, всего вышеперечисленного окружением блогера в медучреждении и в помине не было.

Еще один немаловажный факт, который удивил Бориса Теплых, — поведение бригады санитарной авиации, экстренно присланной для транспортировки Алексея Навального в больницу Германии.

«Когда пациент стабилизировался, бригаде было предложено начать транспортировку пациента. Еще час назад немецкие коллеги утверждавшие, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной находится в стабильном состоянии и может находиться там, где он находится, еще десять часов, пока пилоты не отдохнут», — рассказал медик.

Он признался, что ожидал услышать от толпы присутствующих «сопереживающих» Навальному крики вроде: «Увози, увози», однако не было и этого. Окружающие со странным смирением ждали, пока Алексея все-таки погрузят в самолет и увезут. Пилоты же заявляли, что готовы принять экстренные меры, если «пациент будет в критическом состоянии».

«Переживали за пациента только врачи и несчастная семья. Как это называется? Избирательная подача новостей? А тем временем главный токсиколог, зав.токсикологической реанимацией и еще много умных, добрых, и профессиональных омских врачей и сестер продолжали свою уже 36-часовую вахту», — с долей грусти подытожил медик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты берлинской клиники дали оценку состояния Алексея Навального.