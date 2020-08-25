Замок Галкина и Пугачевой мог разрушиться? Кузнец объяснил появление гаргулий на особняке

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 50

Денис Аксенов объяснил, как появились диковинные мифические существа на доме знаменитостей в деревне Грязь.

Фото, видео: Предоставлено Денисом Аксеновым, 5-tv.ru

Кузнец Денис Аксенов, ремонтировавший замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина, опроверг в беседе с 5-tv.ru разрушение сооружения в деревне Грязь. По его словам, знаменитые гаргульи, установленные на особняке, имеют исключительно эстетическое предназначение, а не маскируют крепежи, защищающие дом от разрушения.

«По поводу замка Максима Галкина. Никаких разрушений на замке не было. СМИ специально раздувают и придумывают, несут какую-то ахинею. На замке просто производился косметический ремонт, и в этот момент мы сделали скульптуры. Они были нарисованы, согласованы и сделаны. Они имеют чисто декоративно-художественный смысл, и подходят под стилистику замка. Никаких разрушений на замке не было. Это полная чушь», — заверил кузнец.

Предоставлено Денисом Аксеновым

Ранее в СМИ распространили информацию о том, что якобы дом Примадонны и ее супруга в прошлом году едва спасли от разрушения. Предположительно, массивные гаргульи на крыше здания были предназначены для того, чтобы скрыть следы креплений, которые установили на дом, чтобы он не развалился.

Ранее Галкин 5-tv.ru показал, чем Пугачева с сыном занимаются в саду.

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