Амурская область в ожидании пика паводка. Уровень воды в реках продолжает расти

В Амурской области продолжает ухудшаться обстановка с паводками. Уровень воды в местных реках ежедневно становится выше. В поселках под Благовещенском топит жилые дома и дачные участки. Но откачать воду по мнению властей — некуда.

На помощь местным спасателям из Москвы прибыла группа специалистов МЧС России. Они ведут мониторинг с помощью беспилотников, чтобы спрогнозировать новые подтопления и предупредить местные власти о возможной опасности.

«Задача данных систем — оценка складывающейся гидрологической обстановки по руслам рек. Основа — это конечно река Амур. И также ее притоки — по всем районам протяжения реки Амур», — говорит заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталий Дарчия.

Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать и в Белогорске. По словам специалистов, пик паводка в районе еще не пройден. Уровень воды в реке Томь продолжает расти. Спасатели готовятся в любой момент начать эвакуацию населения.