Канал незаконной поставки дальневосточного трепанга перекрыт на Сахалине

Канал незаконной поставки дальневосточного трепанга перекрыт полицейскими на Сахалине. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, стражи порядка пресекли деятельность организованной группы, промышлявшей в заливе Анива Охотского моря.

Четверо мужчин на моторных лодках выходили в акваторию и с помощью водолазного снаряжения занимались ловлей морепродукта у южного берега Сахалина. Добычу впоследствии перевозили в подпольный цех, где ее обрабатывали и герметично упаковывали. В дальнейшем трепанг под видом другого товара отправляли в грузовых контейнерах во Владивосток для последующего экспорта.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии один из участников группы был задержан с поличным при добыче биоресурсов в заливе, остальные — в подпольном цехе во время приготовления незаконного добытого деликатеса», — сказала Ирина Волк.

МВД РФ

Отмечается, что во время обысков у подозреваемых нашли водолазные костюмы, моторную лодку, газовые баллоны, прочий инструментарий для подводной ловли, а также оборудование для обработки морепродукта.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота в общей сложности порядка 400 килограммов дальневосточного трепанга. Сумма ущерба, нанесенного предполагаемыми злоумышленниками, превышает 30 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Предварительное расследование продолжается.

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