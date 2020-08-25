Канал незаконной поставки дальневосточного трепанга перекрыт на Сахалине
Полицейские пресекли деятельность организованной группы, промышлявшей в заливе Анива.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий; МВД РФ
Канал незаконной поставки дальневосточного трепанга перекрыт полицейскими на Сахалине. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, стражи порядка пресекли деятельность организованной группы, промышлявшей в заливе Анива Охотского моря.
Четверо мужчин на моторных лодках выходили в акваторию и с помощью водолазного снаряжения занимались ловлей морепродукта у южного берега Сахалина. Добычу впоследствии перевозили в подпольный цех, где ее обрабатывали и герметично упаковывали. В дальнейшем трепанг под видом другого товара отправляли в грузовых контейнерах во Владивосток для последующего экспорта.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии один из участников группы был задержан с поличным при добыче биоресурсов в заливе, остальные — в подпольном цехе во время приготовления незаконного добытого деликатеса», — сказала Ирина Волк.
Отмечается, что во время обысков у подозреваемых нашли водолазные костюмы, моторную лодку, газовые баллоны, прочий инструментарий для подводной ловли, а также оборудование для обработки морепродукта.
Правоохранители изъяли из незаконного оборота в общей сложности порядка 400 килограммов дальневосточного трепанга. Сумма ущерба, нанесенного предполагаемыми злоумышленниками, превышает 30 миллионов рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Предварительное расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что деятельность группы наркодилеров пресекли в Приморье.
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