ЕС и западные фонды готовы выделить более 50 млн евро на стачки в Белоруссии

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Власти республики назвали это провокацией и подчеркнули, что на эту удочку пока никто не клюнул.

Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, 5-tv.ru

В Минске минувшим вечером прошла очередная акция протеста - несколько сотен человек собрались перед зданием правительства Белоруссии.

Митингующие зажгли фонари и пели песни. В какой-то момент к ним присоединились артисты филармонии. Сотрудники милиции не вмешивались, но затем нескольких наиболее агрессивных активистов все же задержали. Как подчеркнули в МВД, их сотрудники действовали корректно без применения силы.

Тем временем, в оппозиции не прекращают попытки организовать в стране всеобщую забастовку. В так называемом стачечном комитете сообщили, что Евросоюз и зарубежные фонды выделили на это больше 50-ти миллионов Евро. Но, как отмечают власти страны, на эту удочку пока никто не клюнул, и называют этот призыв провокацией. Предприятия в Белоруссии работают в обычном режиме и останавливаться не планируют.

Тем временем один из бойцов белорусского ОМОН, ставший героем мема, рассказал, что на самом деле произошло за кадром нашумевшей фотографии. По его словам, он пытался объяснить протестующим, что задержанному плохо и ему надо оказать помощь. Толпа не пропустила милиционеров к скорой. К тому же выяснилось, что задержанный был сильно пьян. Но демонстранты требовали не трогать его. А когда фотографию опубликовали, что эти подробности, естественно остались за кадром.

 

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