Ради форели, сырков и колбасы: москвич напал на сотрудницу пекарни

Мужчина из-за колбасы и сырков напал на сотрудницу пекарни в Москве

Мужчина ворвался в пекарню на Рязанском проспекте в Москве и распылил газовый баллончик в лицо сотруднице, после чего забрал с прилавка шесть кусков форели, два сырка, колбасу, масло, печенье и круассан. Пострадавшую госпитализировали с химическими ожогами лица, головы и глаза, сообщил источник 5-tv.ru.

Подозреваемого задержали, им оказался 29-летний мужчина, который ранее привлекался к ответственности за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском метро 16 октября произошел инцидент: женщина уколола пассажирку в бедро острым предметом. Инцидент случился в вагоне поезда после того, как девушка села на станции «Китай-город». По словам пострадавшей, она почувствовала сильную боль, а затем незнакомка спросила у нее, сколько времени. Испугавшись, девушка перебралась в соседний вагон. Вернувшись, она обнаружила, что женщины уже нет. Аналогичный случай ранее произошел на станции «Новаторская», где неизвестный уколол другую пассажирку в ягодицу.

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