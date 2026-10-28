Более 40 театров присоединились к проекту «Культура балета»

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 18 0

С 28 октября по 2 ноября зрителям покажут спектакли, интервью артистов.

Более 40 театров присоединились к проекту «Культура балета»

Фото: Терещенко Михаил/ТАСС

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Проект «Культура балета», приуроченный ко Всемирному дню балета, объединил более 40 театров. В течение нескольких дней зрителей ждут трансляции спектаклей и репетиций, а также тематические материалы о балетном искусстве.

Контент будет выходить в сообществах ВКонтакте, в теме «Культура» в ОК, а также в каналах театров и артистов в MAX. Все публикации объединят хэштегом #деньбалета2026, а материалы также соберут в канале VK Культура в VK Видео.

vk.ru

Одним из центральных событий станет онлайн-премьера Гала-концерта международного фестиваля балета DANCE OPEN. В нем примут участие артисты Мариинского и Большого театров, Театра балета имени Леонида Якобсона и зарубежные исполнители.

Мариинский театр покажет во ВКонтакте спектакль «Ромео и Джульетта», Театр балета Н. Касаткиной и В. Василева — «Жар-Птицу», а Гостелерадиофонд представит телеверсии спектаклей и тематические фильмы.

В VK Клипах театры опубликуют фрагменты выступлений, интервью артистов и материалы с репетиций. К проекту присоединятся Михайловский театр, Челябинский театр оперы и балета, Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина и другие культурные учреждения.

МХТ имени А. П. Чехова подготовит видеонарезку спектаклей, Театр балета имени Леонида Якобсона — клипы из «Спящей красавицы» и «Щелкунчика», а Нижегородский театр оперы и балета — читки произведений Александра Пушкина и фрагменты «Лебединого озера».

Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров отметил, что онлайн-формат позволяет сделать балет доступнее для зрителей вне зависимости от города и возраста.

«„Культура балета“ дает возможность прикоснуться к прекрасному там, где удобно зрителю, и почувствовать, что искусство действительно доступно каждому», — подчеркнул Уваров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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