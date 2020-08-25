TikTok подал очередной иск к администрации США

Владельцы китайской соцсети TikTok подали новый иск к администрации США.

В нем говорится, что Белый Дом не дал возможности корпорации защититься от обвинений в угрозе нацбезопасности Штатов. Кроме того, подчеркивается, что гендиректор и ключевые сотрудники видеосервиса — граждане США. И поэтому обвинения в шпионаже в пользу Пекина — безосновательны. Впрочем, СМИ полагают, что всему виной популярность TikTok. Якобы конкуренции с приложением боится сам Марк Цукерберг.

По данным The Wall Street Journal, основатель Facebook еще прошлой осенью стал убеждать представителей администрации президента, что рост компаний из КНР угрожает американскому бизнесу. Журналисты утверждают, что такое мнение Цукерберга вполне могло повлиять на позицию Штатов.

Ранее Дональд Трамп подписал ряд указов, которые запрещают любые сделки с TikTok на территории США.