Бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

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Василий Заика
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В отношении красноярского предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Организация убийства по найму».

Бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

Фото: СК РФ

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства. Как сообщает региональный Следственный комитет, предприниматель, в отношении которого расследуется уголовное дело по статье «Руководство преступным сообществом», летом 2004 года дал указание своему знакомому расправиться с 42-летним учредителем фирмы.

По версии следователей, Анатолий Быков пообещал исполнителю преступления вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США. Киллер принял предложение заказчика и начал выслеживать жертву.

«18 января 2005 года в утреннее время около спуска к гаражному массиву, расположенному возле дома № 66 по улице Ады Лебедевой краевого центра, исполнитель убийства произвел в мужчину не менее четырех выстрелов из пистолета ТТ, оказавшихся смертельными», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что после выполнения заказа Анатолий Быков выплатил исполнителю только пятую часть «гонорара». Следователи намерены выяснить все обстоятельства совершенного преступления.

По данным ТАСС, помимо прочего, Анатолий Быков обвиняется в организации убийства двух своих подельников в 1994 году. Бизнесмен решил расправиться участниками своей банды после того, как перед его машиной произошел взрыв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа причина убийства руководителя Центра «Э» МВД Ингушетии.

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