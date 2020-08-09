Нежное отношение матери рэпера Тимати Симоны Юнусовой к модели Алене Шишковой — не секрет. Несмотря на расставание с отцом своей дочери Алисы, девушка поддерживает с Симоной близкие отношения и доверяет ей воспитание ребенка, пока сама делает карьеру, пишет «Экономика сегодня».

Новый пост Алены на ее странице в Instagram привлек внимание Симоны.

На снимке Шишкова предстала перед зеркалом в модных джинсах и черном облегающем топе с длинными рукавами и открытыми плечами. Симона не стала скрывать своего восхищения.

«Хоть бы у Алиски была твоя фигура!» — написала она в комментариях к посту.

«У нее будет в сто раз лучше!» — ответила ей Шишкова.

Instagram @missalena.92

Это далеко не первый раз, когда Юнусова хвалит за что-то Алену. Недавно она выкладывала фото с отдыха в Греции с внучкой Алисой, назвав его «мамины ноги». Новая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова на этот раз проводит отпуск не с ними.

Поклонники Алены Шишковой также отметились в комментариях, забросав девушку комплиментами.

«Красивая, как всегда»;

«Ноги.com»;

«Фарфоровая кукла!»

«Красавица», — написали они.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова опровергла слухи о сложностях в отношениях с отцом своего сына.