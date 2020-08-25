Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов всего несколько дней назад сообщал о желании развестись с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он записал в подтверждение намерений видео и подал заявление в суд. Но теперь он опроверг все ранее сказанное и говорит, что не хочет расставаться. Самое интересное, что его жена придерживается другого мнения и от развода отказываться не намерена.

Алибасов с сыном принял участие в программе Андрея Малахова. Там он отказался от прежних заявлений и сообщил, что никакого развода не будет, а у них с женой «очень теплые» отношения. Также он заверил, что квартира в Новой Москве, ставшая камнем преткновения в звездном браке, останется у Федосеевой-Шукшиной, где она и будет проживать в одиночестве. Сам продюсер собирается приезжать к ней несколько раз в неделю, привозить продукты и помогать по дому.

То, что Алибасов противоречит сам себе, не так интересно. А вот то, что сама Лидия Федосеева-Шукшина наконец согласна на развод — это уже серьезно. Ранее сообщалось, что она против расставания с пятым супругом (сама актриса для Бари Алибасова — шестая жена — Прим. ред.) и даже из-за расстройства потеряла аппетит.

За короткое время, что продолжается скандал с возможным разводом пожилой пары, Лидия Федосеева-Шукшина сильно потеряла в весе. Об этом стало известно из интервью дочери актрисы Ольги порталу Sobesednik.ru.

Адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая опровергла появившиеся в СМИ слухи, что у актрисы начались проблемы со здоровьем из-за стресса. Она заверила, что с питанием и общим состоянием ее клиентки все в порядке.

«Лидия Николаевна находится в прекрасной форме, — заявила Вербицкая. — Против развода с Бари она совсем не возражает».

После этих взаимоисключающих сообщений же остается ждать новых заявлений сторон по поводу возможного примирения Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пара сходилась и расходилась на протяжении десятилетий, но поженилась они только в прошлом году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда пройдет первое заседание по делу о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной.