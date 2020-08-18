Стала известна дата заседания по делу о разводе Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Музыкальный продюсер выписался из психиатрической клиники и подал заявление о расторжении брака.
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Фото, видео: РИА Новости / Петр Чернов; 5-tv.ru
Музыкальный продюсер, основатель групп «Интеграл» и «На-На» Бари Алибасов после выписки из психиатрической клиники принял решение развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной. 73-летний музыкант незамедлительно отправился к адвокату Сергею Жорину и составил соответствующее исковое заявление в мировой суд.
Первое заседание по делу назначено на 7 сентября.
«Собственно говоря, подлечившись, Алибасов вспомнил, что он, оказывается, находится в браке. Вспомнил обстоятельства последних месяцев — эти вот разборки, связанные с квартирой, и, вследствие чего, принял решение незамедлительно подать документы на расторжение брака, что и было сделано», — сказал Сергей Жорин.
В беседе с 5-tv.ru адвокат отметил, что после выхода из клиники Бари Алибасов выглядит намного свежее. По словам Сергея Жорина, память музыкального продюсера заметно улучшилась.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной.
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