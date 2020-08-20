На фоне новостей о разводе Лидия Федосеева-Шукшина потеряла аппетит

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина потеряла аппетит на фоне новостей о предстоящем разводе с продюсером Бари Алибасовым. Как рассказал источник сайта Teleprogramma.pro, 81-летняя артистка ничего не ест. Ее самочувствие ухудшилось в последние дни.

По его словам, Лидия Николаевна не ожидала такого поступка от своего мужа.

«Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить ее максимальной заботой и вниманием. Надеюсь, вместе они справятся», — сказал источник.

Ранее адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила намерения сторон расторгнуть этот брак. Как писал 5-tv.ru, по ее словам, актриса изначально не была инициатором союза. Однако теперь из-за решения продюсера она переживает.

Общественность уверена, что до развода знаменитую пару довел квартирный вопрос. Конфликт в семье Федосеевой-Шукшиной из-за элитной недвижимости тянется вот уже который месяц. Изначально актриса подписала документы о дарении квартиры своему знаменитому супругу. Тот — продал жилплощадь украинскому помощнику Сергею Моцарю. Затем — родственники звезды, ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник, а после и она сама захотели оспорить сделку. По словам дочери актрисы, перед разводом Лидия Николаевна хочет посмотреть своему мужу в глаза.