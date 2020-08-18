«25 лет дружбы не вернуть»: Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Знаменитый продюсер и основатель группы «На-На» был женат шесть раз.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Продюсер Бари Алибасов наконец был выписан из психиатрической клиники, куда попал при странных обстоятельствах несколько недель назад. Первое, что он сделал после этого, — официально подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, пишет Starhit.ru.
Причиной такого решения стали «неразрешимые противоречия», но многие подозревают, что дело в элитной недвижимости. Известно, что некоторое время назад жена переписала на Алибасова дорогую квартиру в Новой Москве, с которой очень не хочет расставаться сын продюсера, Бари-младший.
После случая с отравлением «Кротом» и из-за пристрастия к алкоголю у Алибасова наблюдаются провалы в памяти. Поэтому адвокат Сергей Жорин, который и помогал оформить на него квартиру, решил сделать запись его решения на видео. Алибасов подтвердил, что хочет развода. Заявление было подано 17 августа.
«Жаль, что отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, не вернуть, — печально посетовал продюсер. — Надо разводиться».
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина были близкими друзьями много лет. Несмотря на неоднократные связи продюсера с другими женщинами, в конце 2018 года они все же поженились. Для Алибасова брак стал шестым по счету.
Пока неизвестно, кому в итоге достанется ставшая камнем преткновения квартира. Недавно суд арестовал это жилье, судьба его решится на другом судебном процессе.
Ранее 5-tv.ru писал, как дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной отреагировала на ее развод с Алибасовым.
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