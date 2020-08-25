СК Белоруссии опубликовал видеодоказательства нападения провокаторов на ОМОН

Следственный комитет Белоруссии распространил видео еще одного нападения на силовиков во время акций протеста. Запись сделана в Гомеле.

Мужчина подбегает к сотруднику ОМОНа, распыляет ему в лицо газ из баллончика, и пытается убежать. Позже провокатора задержали, его обвинили в нападении на сотрудника органов внутренних дел.

«Я совершил ошибку. Понятно, я раскаиваюсь, извиняюсь перед сотрудниками. Я понимаю, что нанес вред, что совершил преступление», — признается в ходе допроса мужчина.

Нападения на сотрудников милиции на акциях протестов — случаи далеко не единичные. На этой же записи можно увидеть, как еще одного бойца ОМОНа сзади ударила девушка.