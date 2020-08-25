СК Белоруссии опубликовал видеодоказательства нападения провокаторов на ОМОН
Нападения на сотрудников милиции на акциях протестов — случаи далеко не единичные. Среди желающих спровоцировать силовиков были и девушки.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru
Следственный комитет Белоруссии распространил видео еще одного нападения на силовиков во время акций протеста. Запись сделана в Гомеле.
Мужчина подбегает к сотруднику ОМОНа, распыляет ему в лицо газ из баллончика, и пытается убежать. Позже провокатора задержали, его обвинили в нападении на сотрудника органов внутренних дел.
«Я совершил ошибку. Понятно, я раскаиваюсь, извиняюсь перед сотрудниками. Я понимаю, что нанес вред, что совершил преступление», — признается в ходе допроса мужчина.
Нападения на сотрудников милиции на акциях протестов — случаи далеко не единичные. На этой же записи можно увидеть, как еще одного бойца ОМОНа сзади ударила девушка.
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