Минобороны подписал контракты на 1,16 триллионов рублей
Международный формум «Армия-2020» продолжает свою работу в Подмосковье.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: www.globallookpress.com © MOD Russia, 5-tv.ru
В Подмосковье продолжает работу форум «Армия-2020». Сегодня — еще один день для специалистов и представителей экспертного сообщества. Десятки круглых столов, дискуссий и контрактов.
Уже заключены международные и внутренние договоры. Россия и Китай вместе будут проектировать неатомную подводную лодку нового поколения. А Роскосмос пообещал Минобороны провести летные испытания ракет «Ангара» — уже в следующем году.
На полигоне Алабино гостям форума продемонстрировали ходовые и огневые возможности современных российских танков. В динамических показах приняли участие перспективные образцы военной техники — основной боевой танк Т-90А «Владимир», модернизированный Т-90М «Прорыв» и многие другие, а также паромно-мостовые машины и плавающие транспортеры, которые помогают танкам переправляться через преграды.
На демонстрационной площадке сегодня — одна из самых зрелищных программ, она начнется с минуты на минуту. Специалистам представят новейший истребитель пятого поколения Су-57, который заменит в российских военно-воздушных силах тяжелый истребитель Су-27.
Читайте также
64%
0.09 88.06
0.16
Нашли ошибку?