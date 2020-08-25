Минобороны подписал контракты на 1,16 триллионов рублей

В Подмосковье продолжает работу форум «Армия-2020». Сегодня — еще один день для специалистов и представителей экспертного сообщества. Десятки круглых столов, дискуссий и контрактов.

Уже заключены международные и внутренние договоры. Россия и Китай вместе будут проектировать неатомную подводную лодку нового поколения. А Роскосмос пообещал Минобороны провести летные испытания ракет «Ангара» — уже в следующем году.

На полигоне Алабино гостям форума продемонстрировали ходовые и огневые возможности современных российских танков. В динамических показах приняли участие перспективные образцы военной техники — основной боевой танк Т-90А «Владимир», модернизированный Т-90М «Прорыв» и многие другие, а также паромно-мостовые машины и плавающие транспортеры, которые помогают танкам переправляться через преграды.

На демонстрационной площадке сегодня — одна из самых зрелищных программ, она начнется с минуты на минуту. Специалистам представят новейший истребитель пятого поколения Су-57, который заменит в российских военно-воздушных силах тяжелый истребитель Су-27.