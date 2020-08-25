ВКонтакте запустила совместные музыкальные плейлисты в чатах

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Алиса Маркова
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Новая функция доступна в мобильном приложении VK.

ВКонтакте запустила совместные музыкальные плейлисты в чатах

Фото: ВКонтакте

ВКонтакте стала первой социальной сетью, запустившей совместные музыкальные плейлисты в чатах. Теперь пользователи, объединившись, смогут не только создавать подборки треков, но и обновлять их в режиме реального времени.

Больше не нужно переподключаться к чужой колонке или отправлять композицию кому-то в сообщения — достаточно всего лишь добавить ее в плейлист.

Ссылка на подборку появится прямо в чате, причем наполнять ее могут все участники. Количество плейлистов на любой случай жизни, будь то музыка для работы, тренировок, отдыха и так далее в беседе не ограничено.

Новая функция доступна в мобильной версии ВКонтакте. Совместные музыкальные плейлисты в чатах помогут пользователям в организации вечеринок как онлайн, так и офлайн.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как найти работу ВКонтакте с помощью нового раздела.

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