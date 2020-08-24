Социальная сеть ВКонтакте поможет найти работу

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Алиса Маркова
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В новом разделе соискатели будут публиковать резюме и откликаться на вакансии.

Фото, видео: Global Look Press / vk.com/about

В VK теперь можно найти работу. Новый раздел запущен вместе с сервисом Worki, ранее представленном ВКонтакте в виде мини-приложения. В нем соискатель может как публиковать резюме, так и откликаться на вакансии. В десктопной версии VK раздел находится прямо в меню, а в мобильной — во вкладке «Сервисы». Лента вакансий формируется на основе геолокации пользователя и открытой информации, которую содержит его профиль.

При составлении подборки алгоритм учитывает более 200 параметров, кроме того, доступно множество фильтров: предпочитаемые профессии, расстояние до места работы, зарплата и так далее. В отдельных вкладках можно найти вакансии, которые пользователь отложил или откликнулся на них. Также есть возможность в любое время перечитать свое резюме и, при необходимости, внести в него изменения. Когда соискатель откликнется на вакансию, между ним и работодателем будет создан диалог в сообщениях ВКонтакте.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как изменится жизнь школьников и их родителей с 1 сентября.

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