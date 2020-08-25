Губернатор Краснодарского края заявил, что в пожарах на Кубани виноваты туристы

Лесные пожары в регионе спровоцировал человеческий фактор, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом чиновник заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24».

«В настоящее время на территории Краснодарского края действуют четыре пожара — в районе Анапы, Туапсе, в Геленджике и Новороссийске — места любителей отдыха на дикой природе. Мое личное мнение, что причиной пожаров стали эти самые туристы, их небрежное обращение с огнем» — рассказал губернатор.

Кондратьев отметил, что на территории региона длительное время сохранялась засушливая погода. В связи с этим в 12 муниципальных образованиях ввели противопожарный режим, запрещающий посторонним лицам пребывать в лесах и тем более разводить костры.

В Анапе наблюдается наиболее сложная обстановка: между населенными пунктами Малый Утриш и Большой Утриш горят леса площадью три гектара.

Глава региона планирует полностью ликвидировать возгорания в ближайшее время.

«Ожидается, что до конца суток все пожары будут потушены», — сообщил чиновник в Telegram.

Лесные массивы полыхают в южном регионе страны второй день.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места пожара в Анапе.