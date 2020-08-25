Холмогоров: новый экзарх поможет не допустить церковный раскол как на Украине

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Софья Зуева
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В Белоруссии решением Синода сменился глава православной церкви. По мнению эксперта, перестановки направлены на сохранение единства духовенства на территории СНГ.

Холмогоров: новый экзарх поможет не допустить церковный раскол как на Украине

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Митрополита Минского и Заславского Павла во вторник, 25 августа, освободили от должности Патриаршего экзарха всея Белоруссии. По мнению православного публициста Егора Холмогорова, изменения пойдут церкви на пользу, поскольку в последние годы в белорусских епархиях развивалось самостийничество, сообщает KP.RU.

«Обнажились ужасные факты, особенно в Гродненской епархии, где-то хор духовенства исполняет неонацистский гимн „Могутный Боже“, то священники принимали участие в некоем межконфессиональном протестном шествии, с остановками у синагоги и костела. Очевидно, что если у вверенного духовенства такое духовное состояние и такие взгляды, то доля ответственности архиерея за это есть», — заявил Холмогоров.

С назначением митрополитом Минским и Заславским епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина шансы на вмешательство со стороны резко уменьшатся.

«Владыка Вениамин неслучайно подчеркивает слова преподобного Лаврентия Черниговского: «Как нельзя разделить Пресвятую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа — это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте», — уверил известный публицист.

Перестановки стали неожиданными для представителей духовенства. В Белорусской православной церкви ничего не знали о грядущих изменениях до последнего момента.

Отмечается, что это первый случай в истории Белорусской православной церкви, когда ее возглавил белорус по национальности. Епископ Вениамин также не был в курсе о грядущем назначении. 52-летний священнослужитель родился в городе Лунинец Брестской области.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что митрополит Кубани Исидор скончался от коронавируса.

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