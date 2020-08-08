Митрополит Кубани Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

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Алиса Старжевская
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Епископа не стало на 80-м году жизни.

Митрополит Кубани Исидор скончался от осложнений, вызванных коронавирусом

Фото: ТАСС / Тимкив Виталий

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский, епископ Русской православной церкви Исидор, в миру Николай Кириченко, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале рассказал епископ Зеленоградский Савва.

Николай Кириченко родился в 1941 году, и уже после школы поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1967 году был пострижен в монашество и получил имя Исидор в честь священномученика Исидора пресвитера Юрьевского. За время служения церкви, Исидор был награжден несколькими церковными и государственными орденами, а также стал почетным гражданином городов Лабинск, Курганинск и Краснодар. Помимо этого, митрополит с 2008 года был председателем Церковного суда РПЦ.

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