«Слезы рекой»: Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери
Звездные супруги развелись еще в 2004 году, и сейчас их сблизило значительное событие в жизни наследницы.
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Фото, видео: Instagram @klimovagram
Известная российская актриса Екатерина Климова воссоединилась со своим бывшим мужем ювелиром Ильей Хорошиловым на школьном выпускном дочери Елизаветы. Соответствующие снимки появились на странице звезды в Instagram.
На нескольких фотографиях Климова позирует вместе с дочерью с бывшим супругом на фоне сцены в праздничном зале. Семья выглядит очень счастливой на опубликованных кадрах.
«Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы. Спасибо, СПАСИБО за все. А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь», — пишет артистка.
В комментариях подписчики поздравляют девушку с окончанием школы и хвалят подобранный образ. Елизавета в честь праздника выбрала пышное белое платье, украшенное черным бантом.
«Доченька красавица, мама тоже»;
«Очень красивая девушка, счастья ей необъятного»;
«Платье супер, как и все!!!»
«Образ Лизы просто чудесный! С праздником», — комментируют фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Климова трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
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