«Слезы рекой»: Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери

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Андрей Чапыгин
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Звездные супруги развелись еще в 2004 году, и сейчас их сблизило значительное событие в жизни наследницы.

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Известная российская актриса Екатерина Климова воссоединилась со своим бывшим мужем ювелиром Ильей Хорошиловым на школьном выпускном дочери Елизаветы. Соответствующие снимки появились на странице звезды в Instagram.

На нескольких фотографиях Климова позирует вместе с дочерью с бывшим супругом на фоне сцены в праздничном зале. Семья выглядит очень счастливой на опубликованных кадрах.

«Выпускной! Телефон сел, слезы рекой, но все счастливы. Спасибо, СПАСИБО за все. А уже завтра начнется совсем другая, взрослая жизнь», — пишет артистка.

Instagram @klimovagram

В комментариях подписчики поздравляют девушку с окончанием школы и хвалят подобранный образ. Елизавета в честь праздника выбрала пышное белое платье, украшенное черным бантом.

«Доченька красавица, мама тоже»;

«Очень красивая девушка, счастья ей необъятного»;

«Платье супер, как и все!!!»

«Образ Лизы просто чудесный! С праздником», — комментируют фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Климова трогательно поздравила свою мать с днем рождения.

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