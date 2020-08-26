«Я знаю, где находится ад»: Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем

Российский музыкант Владимир Пресняков рассказал, как пытался с помощью алкоголя разрешить проблемы в своей личной жизни. Откровениями певец поделился на YouTube-шоу «Зангалис и К».

По словам Преснякова, сложности начались в 1996 году после развода с Кристиной Орбакайте. Сначала в небольших дозах, а после все больше и больше музыкант пытался победить депрессию с помощью спиртного.

«Я знаю, где находится ад и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь. Благодарю Бога, друзей, конечно же, отца и маму, которые не дали мне спуститься, умереть в этой ерунде. Нельзя этим гордиться», — рассказал певец.

Также он отметил, что в тот период старался не упускать возможности ввязаться в неприятности. Например, проезжая около разборок, Пресняков останавливал автомобиль и шел туда, чтобы принять в них участие.

Сейчас артист состоит в браке с певицей Натальей Подольской. 5-tv.ru рассказывал, что супруги недавно официально признали, что ждут уже второго ребенка.