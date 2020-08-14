«Пресняковых должно быть много»: Подольская впервые признала беременность

Интересное положение Натальи Подольской подтвердилось окончательно. Певица официально призналась, что беременна вторым ребенком, выложив в Instagram снимок в обтягивающем закрытом купальнике с округлившимся животом.

Слухи о том, что Подольская ждет ребенка, ведутся не первый месяц. Эту информацию подтверждали и знакомые артистки. В начале августа в сети появились сообщения от очевидцев, которые наблюдали ее воочию и отметили, что она находится на позднем сроке беременности. Заметный живот Наталья не смогла скрыть и на семейном фото, которое выложила накануне. При этом знаменитость до последнего не сообщала о будущем наследнике.

Instagram @nataliapodolskaya

По словам близких, 52-летний Владимир Пресняков и его 38-летняя жена всегда хотели большую семью, но даже первого ребенка им долго не удавалось зачать. Потому на этот раз звезды решили не распространяться о грядущем пополнении как можно дольше — побоялись сглазить. Теперь же, когда положение Подольской стало секретом Полишинеля, скрывать не имело смысла.

«Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», — пошутила звезда под фото.

За певицу порадовались многие селебрити. В их числе Юлия Ковальчук, Виктория Дайнеко, Катя IOWA, Дарья Мороз, Юлианна Караулова, Александр Ревва и другие.

«Это точно», — согласилась с коллегой Анна Семенович.

«Ого, как круто! Поздравляю!» — написала Анфиса Чехова.

«Господи! Какое счастье! Любимые! Правильно считаешь, Натуся! Ликуем!» — поддержала супруга «Артура Пирожкова» Анжелика Ревва.

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