«Кривизну мозгов исправьте»: Самбурская ответила на предложение хирурга уменьшить кривизну ног
Актриса рассказала об оскорбительном сообщении врача на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Актриса Настасья Самбурская в грубой манере отреагировала на предложение хирурга провести липосакцию внутренних поверхностей коленных суставов для уменьшения кривизны ног. Переписку со специалистом она опубликовала на своей странице в Instagram.
Звезда не указала, кто именно к ней обратился, однако дала понять, что идея врача показалась ей возмутительной.
«Кривизну мозгов себе исправьте. У меня явное отсутствие показателей к липосакции», — ответила девушка на такое предложение.
Сообщение хирурга стало ответом на недавний пост актрисы о комплексах, связанных с внешностью. В публикации она рассказывает о критических замечаниях, которые сопровождают ее всю жизнь и вырабатывают ощущение неуверенности. В конце записи она просит всех быть внимательнее к словам и не говорить лишнего детям, чтобы не зарождать в них комплексы.
Не многие поклонники оценили публикацию Самбурской. Одни негативно восприняли жалобы актрисы на внешность, а другие заявили, что таким образом знаменитость просто пытается привлечь к себе внимание.
Ранее 5-tv.ru писал, что актриса кардинально сменила имидж.
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