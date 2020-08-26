«Кривизну мозгов исправьте»: Самбурская ответила на предложение хирурга уменьшить кривизну ног

Актриса Настасья Самбурская в грубой манере отреагировала на предложение хирурга провести липосакцию внутренних поверхностей коленных суставов для уменьшения кривизны ног. Переписку со специалистом она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда не указала, кто именно к ней обратился, однако дала понять, что идея врача показалась ей возмутительной.

«Кривизну мозгов себе исправьте. У меня явное отсутствие показателей к липосакции», — ответила девушка на такое предложение.

Instagram @samburskaya

Сообщение хирурга стало ответом на недавний пост актрисы о комплексах, связанных с внешностью. В публикации она рассказывает о критических замечаниях, которые сопровождают ее всю жизнь и вырабатывают ощущение неуверенности. В конце записи она просит всех быть внимательнее к словам и не говорить лишнего детям, чтобы не зарождать в них комплексы.

Не многие поклонники оценили публикацию Самбурской. Одни негативно восприняли жалобы актрисы на внешность, а другие заявили, что таким образом знаменитость просто пытается привлечь к себе внимание.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса кардинально сменила имидж.