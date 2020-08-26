Лиза Галкина пригрозила проблемами жениху, если тот не будет ее любить

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза пообещала проблем своему будущему жениху, если тот не будет ее любить. Видео с признанием опубликовал Максим Галкин на своей странице в Instagram.

В записи девочка гуляет вместе с Пугачевой по полю. Самой певицы нет в кадре, можно лишь услышать ее голос. Лиза же рассказывает матери, что недавно гадала на мужа.

«Мамочка, я гадала на ромашке: будет ли меня жених любить. А получилось — любит. А если не любить, ух ему!» — рассказывает маленькая наследница.

Instagram @maxgalkinru

Сам Галкин написал, что этот ролик рассказывает «о женщинах и любви».

Поклонники умилились посту. Они уверены, что из Лизы вырастет настоящая женщина, а от женихов не будет отбоя.

«Умница, красавица, всеми любимая девочка, как же тебя не будет любить-то, будет»;

«Пусть претенденты запомнят: УХ ЕМУ»;

«Как это по-женски! Чтобы ощущать себя непременно любимой и свободной, желательно одновременно», — комментируют фанаты.

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