В Белоруссии прошли акции в поддержку Лукашенко

Дождь не помешал сторонникам Александра Лукашенко выйти на улицы Минска и поддержать президента Белоруссии. Люди развернули государственные флаги и пели национальные песни. Акция прошла на фоне несанкционированного митинга оппозиции. Впрочем, сотрудники правоохранительных органов силу не применяли, манифестантов предупреждали о незаконности акции и призывали разойтись.

Ситуацию в Белоруссии, по результатам встречи с заместителем Госсекретаря США, прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что обстановка постепенно стабилизируется, и очень важно, чтобы западные страны этот процесс поддержали.

"Те позитивные тенденции, которые в последнюю неделю наблюдаются в Минске, в других городах, когда демонстрации действительно проходят мирно, когда нет провокаций правоохранительных органов на какие-то силовые действия - мы хотим, чтобы эти тенденции укреплялись и поддерживались ключевыми западными странами", - подчеркнул Сергей Лавров.

Лавров также подчеркнул, что ряд соседних с Белоруссией стран, в частности, Литва и Польша - наоборот стараются всячески дестабилизировать обстановку в стране. Накануне один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская, выступая в Европарламенте, заявила о необходимости новых выборов.

Однако в конституционном суде Беларуссии заявили, что такая процедура никакими нормативными актами не предусмотрена, поэтому требования протестующих являются незаконными.

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