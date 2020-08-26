В Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
В удостоверяющие личность документы граждан России проставили отметки о запрете на въезд в республику.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, 5-tv.ru
Паспорта высланных российских журналистов испортили в Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, в документы россиян были внесены штампы о пятилетнем запрете на въезд в республику.
В МВД РФ отметили, что, согласно постановлению правительства, в паспорт гражданина запрещено вносить определенные сведения, а также делать отметки и записи. В противном случае личный документ становится недействительным.
В данном случае вина владельцев паспортов отсутствует. Следовательно, высланные из Белоруссии журналисты не понесут ответственность за порчу документов.
Волна акций протеста захлестнула республику после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители Белоруссии выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за пост президента республики уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова обвинила Литву в «раскачивании» ситуации в Белоруссии.
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