В Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов

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Василий Заика
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В удостоверяющие личность документы граждан России проставили отметки о запрете на въезд в республику.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, 5-tv.ru

Паспорта высланных российских журналистов испортили в Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, в документы россиян были внесены штампы о пятилетнем запрете на въезд в республику.

В МВД РФ отметили, что, согласно постановлению правительства, в паспорт гражданина запрещено вносить определенные сведения, а также делать отметки и записи. В противном случае личный документ становится недействительным.

В данном случае вина владельцев паспортов отсутствует. Следовательно, высланные из Белоруссии журналисты не понесут ответственность за порчу документов.

Волна акций протеста захлестнула республику после выборов президента, состоявшихся 9 августа. Жители Белоруссии выражают несогласие с результатами голосования. Борьбу за пост президента республики уже в шестой раз одержал действующий лидер Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова обвинила Литву в «раскачивании» ситуации в Белоруссии.

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