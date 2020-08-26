Видео: Российские танкисты поставили рекорд на АРМИ

Российские танкисты поставили рекорд во время очередного этапа Армейских Международных Игр. На полигоне в Алабино наш экипаж преодолел трассу «Танкового биатлона» всего за 17 с небольшим минут и поразил все мишени. Наши соперники из Казахстана финишировали на пять минут позже.

В Новосибирской области в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки» успешно справились с заданием бойцы из Конго. Они захватили в плен офицера с секретными документами. А затем удивили судей и зрителей строевой песней.

«Мотивация — эта песня называется. Мы приехали сюда для работы. Это мотивация для нашей группы», — говорит капитан команды республики Конго Морис Макало.

А в республике Тыва стартовал «Конный марафон». Участникам предстоит преодолеть маршрут в 130 километров с различными преградами: болотами, реками и минными заграждениями.