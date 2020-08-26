Видео: Российские танкисты поставили рекорд на АРМИ
Трасса «Танкового биатлона» была преодолена стремительно и с поражением всех мишеней.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Состояние Бориса Корчевникова стремительно ухудшается
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Российские танкисты поставили рекорд во время очередного этапа Армейских Международных Игр. На полигоне в Алабино наш экипаж преодолел трассу «Танкового биатлона» всего за 17 с небольшим минут и поразил все мишени. Наши соперники из Казахстана финишировали на пять минут позже.
В Новосибирской области в рамках конкурса «Отличники войсковой разведки» успешно справились с заданием бойцы из Конго. Они захватили в плен офицера с секретными документами. А затем удивили судей и зрителей строевой песней.
«Мотивация — эта песня называется. Мы приехали сюда для работы. Это мотивация для нашей группы», — говорит капитан команды республики Конго Морис Макало.
А в республике Тыва стартовал «Конный марафон». Участникам предстоит преодолеть маршрут в 130 километров с различными преградами: болотами, реками и минными заграждениями.
Читайте также
46%
1.03 89.23
1.17
Нашли ошибку?