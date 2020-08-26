Потемкинские деревни 2.0: благоустройство двора исчезло наутро после приезда министров

Миф о потемкинской деревне, похоже, стал реальностью в Татарстане. В самом центре поселка Балтаси буквально за ночь полностью благоустроили полуразрушенный двор. Перед визитом региональных министров, как по волшебству, появились новые скамейки, провели электричество, установили детский городок.

Местные жители о таком ремонте могли только мечтать. Но после отъезда высоких чиновников, образцовая площадка исчезла уже на следующий день. Потемкинский двор увидел Линар Гинатуллин.

«Тут были гаражи, тут был мусорный контейнер, курятники, весь мусор здесь был, когда ветер дул в эту строну».

В таких условиях в татарстанском районном центре Балтаси, жители одного из домов жили уже несколько лет. Писали письма в администрацию и даже пробовали сами собирать средства на ремонт двора. Но в один прекрасный день их требования были услышаны — во двор приехали рабочие. Провели долгожданное электричество, установили урны, скамейки — в общем двор наконец засиял.

«Сейчас вот во двор заходить приятно, насчет этого ничего не скажу, чисто».

Работы провели в рамках республиканской программы по благоустройству дворовых территорий «Наш двор». Новенькую, территорию возле дома даже приехали оценить местные чиновники. Гости остались довольны работой и даже отчитались об этом на сайте района. Но счастье, как выяснилось, длилось недолго. Ровно через сутки от скамеек не осталось и следа. Приехали рабочие, погрузили в машину и увезли.

«Вот здесь следы… После работы пришел, уже нет…»

Хорошо, что обратно не вернули мусор и курятники. Жители сразу же забили тревогу. И обратились за ответом в администрацию. Оказалось, двор стал своеобразной выставочной площадкой. Вот только жителей об этом не предупредили.

«Для того, чтобы показать гостям — в этот двор были установлены скамейки и урны, чтобы в дальнейшем продвигать наш товар на рынок, чтобы наши местные производители могли участвовать в различных государственных программах. И могли зарабатывать. Наши скамейки, урны, гостям понравились, но из-за того, что они не проторгованы, договор еще не заключен, мы же не можем оставлять, поэтому эти скамейки и урны были уже обратно возвращены владельцу», — так объясняет произошедшее руководитель Балтасинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан Айдар Хайрутдинов.

Глава пообещал, что работы все-таки будут проведены. Но сроки, к сожалению не обозначил. В министерстве строительства Татарстана, которое курирует программу «Наш двор» уже узнали о данной жалобе и обещали разобраться в ситуации.

«То, что произошло в благоустроенном дворе Балтаси непозволительно и, надеемся, такое не повторится нигде в республике. Мы проведем в рамках своих полномочий проверку по данному факту», — подчеркнул пресс-секретарь Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Гульназ Манниханова.

Жители наедятся, что это просто недоразумение. Но к обещаниям чиновников теперь относятся с опаской.