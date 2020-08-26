«Как исхудал!» Домогаров впервые за долгое время показал фото из театра

Актер театра и кино Александр Домогаров опубликовал фотографию с репетиции одной из постановок на своей странице в Instagram. Поклонники заметили, что на снимке актер выглядит слишком худым.

«Первый прогон. Прошло 5 месяцев с начала пандемии, и вот», — написал он.

Разговоры о весе знаменитости продолжаются уже долгое время. Сначала поклонники переживали за лишние килограммы Домогарова. Они списывали все на отсутствие работы во время пандемии, а также предполагали, что это может быть связано с лечением какой-то болезни. Теперь же они переживают из-за болезненной худобы кумира.

«Как вы похудели!»

«Исхудал совсем!» — отмечали комментаторы

Сам же актер не стал отвечать на замечания поклонников.

Также часть поклонников поздравила кумира с возвращением на сцену. Еще недавно Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького, которые, по его заявлениями, задолжали ему гонорары за отработанные спектакли. Сейчас единственная сцена, где можно увидеть артиста — театр имени Моссовета.

Ран6ее 5-tv.ru рассказывал, как Домогаров пожаловался на массовую травлю из-за его высказывания в поддержку Михаила Ефремова.