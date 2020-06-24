«Надеюсь, вам воздастся!» — Домогаров пожаловался на «массовую травлю» из-за слов о Ефремове

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Виктория Андреева
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Прославленный актер заявил, что разочарован и в публике, и в отечественных СМИ.

«Надеюсь, вам воздастся!» — Домогаров пожаловался на «массовую травлю» из-за слов о Ефремове

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Народный артист России, актер театра и кино Александр Домогаров, высказавшейся в защиту устроившего пьяное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова, утверждает, что сам оказался жертвой массовой травли.

В беседе с корреспондентом «KP-Петербург» актер объяснил, что более не намерен общаться со СМИ, которые якобы искажают действительность. В частности, его слова, вследствие чего на Домогарова обрушился шквал негатива.

«В связи с травлей у „народной массы“ я не расположен давать интервью для „народных масс“. Издания искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства! Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся. Прощайте. Никогда больше не беспокойте», — резко отреагировал Александр на просьбу дать интервью в честь 20-летия сериала «Бандитский Петербург».

С призывом «отстать от Ефремова» Александр Домогаров обратился к публике 19 июня. Народный артист РФ выложил в Instagram пост, где четко дал понять, что разочарован. По мнению Александра, никто не имеет права говорить гадости в сторону его коллеги. Даже если речь идет о смертельном ДТП.

Instagram @domogarov.aleksandr

«От зависти, от всего что им недоступно, рождается жестокость, ненависть и желание растоптать того, о ком молчали, хихикали и аплодировали. В пыль, в кровавое месиво. Только тогда „люди“ успокоятся и скажут: „Мы же за правое дело! Так ему и надо“. Господи, люди, остановитесь!», — взывал Домогаров.

В числе прочего, артист заявил, что после этого случая задумался об уходе со сцены, сочтя неподобающим выступать перед людьми, которых не уважает.

Смертельное ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель Lada. Согласно данным медицинской экспертизы, артист находился в нетрезвом состоянии. На время следствия актер помещен под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировал на новость об аресте Михаила Ефремова балетмейстер Николай Цискаридзе.

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