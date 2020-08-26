Названы российские регионы-лидеры по уровню загрязнения воздуха
Президент компании FinExpertizа Елена Трубникова объяснила, почему России не удается выбиться в ТОП стран с самой хорошей экологией.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © FB-Rose
Вопрос плохой экологии сегодня волнует многих. По данным ученых, с каждым годом показатель уровня загрязнения окружающей среды лишь растет, но как улучшить положение — пока неясно. При этом ведущие аналитики отмечают, что время от времени ситуация в регионах меняется. Так, к примеру, если еще недавно Москва и Подмосковье входили в ТОП-10 российских областей по уровню загрязнения воздуха, то сегодня лидеры кардинально поменялись.
Как передает РБК со ссылкой на отчет аналитической международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, возглавили рейтинг по уровню загрязнения воздуха Красноярский Край, Кемеровская область, а также Ханты-Мансийский автономный округ. Далее следуют — Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Иркутская области, Республика Башкортостан. На последних строчках рейтинга расположились Челябинская и Оренбургская области. Отмечается, что во всех этих регионах расположены крупные производства.
Москва заняла 16-е место, а Санкт-Петербург — лишь 35-е. По данным аналитиков, там уровень загрязнения от транспорта и предприятий почти вдвое меньше, чем в столице: 202 тысячи тонн и 410 тысяч тонн соответственно.
«Развитые страны, достигнувшие определенного уровня благосостояния, начинают сокращать негативное воздействие на окружающую среду. Россия лишь недавно начала официально декларировать важность экологичного производства. Вероятно, что интенсивность работы в этом направлении также будет во многом зависеть от динамики экономических показателей страны», — прокомментировала ситуацию в РФ президент компании Елена Трубникова.
Как следует из отчета FinExpertiza, лучше всего ситуация с экологией сегодня обстоит в Республиках Алтай и Тыва, а также в Севастополе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что гора Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории.
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