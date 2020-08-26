Озвучена вероятная причина взрыва газа в жилом доме в Москве

Взрыв прогремел в доме на улице Кубинка в Москве. По словам очевидцев, которые публикуют видео с места ЧП, после произошедшего три этажа здания охватил огонь. Пожару присвоен второй ранг. Отмечается, что несколько человек оказались отрезаны огнем от выходов, в здании рушатся перекрытия. Тем не менее были эвакуировали десять человек.

Согласно данным 5-tv.ru, после взрыва обрушения не произошло. По предварительной информации, в результате ЧП могли пострадать четыре человека. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за утечки бытового газа.

5-tv.ru

По информации МЧС, ЧП произошло в 9: 48 утра в среду, 26 августа. На месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений.