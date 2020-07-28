Новый клип Марии Максаковой явил поклонникам оперную диву в другом амплуа. Певица представила в Instagram композицию собственного сочинения под названием «Пандемия любви» и сопроводила ее откровенным фоторядом. Для клипа артистка снялась в прозрачном платье на голое тело. Эти кадры в ролике она дополнила и фрагментами фотосессии, где предстала полностью обнаженной.

Подписчики заметили, что 43-летняя Максакова сильно похудела. Как пишет «Экспресс газета», во время пандемии певица стала заниматься спортом и придерживаться диеты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Maksakova (@mariamaksakova) 4 Июл 2020 в 12:52 PDT

«Опера стоит на затянувшейся карантинной паузе, а жажда творчества бьет ключом. И это вылилось в целую вереницу песен. Я стала писать, чего раньше не происходило. Снимаю клипы, а там нужна хорошая физическая форма», — объяснила Мария в интервью изданию.

Такое преображение пришлось по вкусу многочисленным почитателям ее таланта. Отдельные пользователи даже посетовали, что артистка показала обновленную фигуру не во всех подробностях.

«Тело — огонь! А вы его закрыли. Ну как же так?»

«Супер-красавица!»

«По фотографиям не узнать», — оценили юзеры.

При этом новое творение Максаковой снискало массу негативных отзывов. Многие заявили, что песня и исполнение не удались. В комментариях ее сравнили с балериной Анастасией Волочковой и указали, что поп-жанр — не ее стезя.

«Волочкова рот открыла?»

«Атас… так спуститься на дно дешевой музыки»;

«Красивая, талантливая Максакова, но идет по пути Волочковой. Зачем — не понятно»;

«Докатилась. Голая — это ерунда. Песня и исполнение, вот ужас»;

«Неужели это можно слушать?» — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Мария Максакова считает, что повторяет судьбу бабушки, мужа которой расстреляли.