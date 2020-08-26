В Москве родители выкрали семимесячную дочь из Центра содействия воспитанию

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Василий Заика
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Многодетная мать малышки была временно ограничена в родительских правах.

В Москве родители выкрали семимесячную дочь из Центра содействия воспитанию

Фото: www.globallookpress.com © P. Frischknecht

Родители выкрали семимесячную дочь из Центра содействия семейному воспитанию в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 25 августа на Профсоюзной улице.

Тревогу забил замдиректора учреждения после обнаружения пропажи ребенка. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что последний раз малышку видели во время прогулки матерью, которая временно ограничена в родительских правах.

Вскоре полицейские установили местонахождение ребенка. Девочка была дома у своего 33-летнего отца. Малышку вновь изъяли и возвратили в Центр содействия воспитанию.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение человека». Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве похитили и изнасиловали студентку медицинского колледжа.

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