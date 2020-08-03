В Москве похитили и изнасиловали студентку медицинского колледжа

В Москве несовершеннолетняя студентка медицинского колледжа обратилась в полицию с заявлением о похищении и изнасиловании. Как стало известно 5-tv.ru, по словам девушки, поздно вечером 31 июля ее насильно посадили в машину трое неизвестных и увезли в Подмосковье. Там двое из мужчин надругались над ней. Приметы нападавших пострадавшая указать не смогла.

Следственный комитет инициировал проверку по факту обращения.

Позже стало известно, что полицейские оперативно задержали по подозрению в совершении преступления 21-летнего жителя Брянска. Также правоохранители анализируют записи камер наблюдения, которые могут помочь найти нападавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущую зверски избили и пытались изнасиловать в поезде при ее сыне.