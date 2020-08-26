Участники «Формулы-1» получат бесплатные визы для въезда в Россию

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Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Участники Гран-При России «Формулы-1» получат бесплатные визы для въезда в нашу страну.

Распоряжение об этом сегодня подписал премьер Михаил Мишустин. Такой порядок будет действовать в период подготовки и проведения соревнований. Упрощенный режим коснется пилотов, организаторов, почетных гостей и журналистов.

Этап «Формулы-1» в Сочи пройдет с 24 по 27 сентября. Кроме того, глава правительства снял ограничения на въезд в нашу страну для иностранных спортсменов. Это упростит пересечение границы тем, кто участвует в международных соревнованиях. Первыми такими состязаниями станут Игры стран СНГ, которые пройдут в конце сентября.

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