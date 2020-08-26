Видео с места взрыва газа в жилом доме в Керчи

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Светлана Шевченко
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Предварительно, пострадал один человек.

Фото, видео: ВКонтакте @Вероника Гловацкая

Предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Кирова крымского города Керчь пострадал один человек.

ЧП произошло вечером на девятом этаже панельного дома. На кадрах видно, что в квартире начался серьезный пожар. Вылетели стекла. Целостность конструкций дома не нарушена.

На место выехали экстренные службы.

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