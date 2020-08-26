Видео с места взрыва газа в жилом доме в Керчи
Предварительно, пострадал один человек.
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Фото, видео: ВКонтакте @Вероника Гловацкая
Предварительно, в результате хлопка газовоздушной смеси в десятиэтажном доме на улице Кирова крымского города Керчь пострадал один человек.
ЧП произошло вечером на девятом этаже панельного дома. На кадрах видно, что в квартире начался серьезный пожар. Вылетели стекла. Целостность конструкций дома не нарушена.
На место выехали экстренные службы.
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