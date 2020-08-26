Генпрокуратура начала проверку приватизации Башкирской содовой компании

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Алиса Маркова
Срочная новость 90

В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль.

Фото, видео: www.globallookpress.com © ALEXEY BYCHKOV, 5-tv.ru

Владимир Путин поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами Башкирской содовой компании. Деньги поступают на иностранные счета.

По поручению российского лидера Генеральная прокуратура начала проверку отчуждения государственных акций компании.

По словам официального представителя ГП Андрея Иванова, в ходе проверки, которая находится под личным контролем генпрокурора Игоря Краснова, будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия.

«По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству», — заявил Андрей Иванов.

Грандиозный скандал вокруг горы Куштау разразился из-за попытки Башкирской содовой компании начать на территории разработку соды. Местные жители и экоактивисты выступили с протестом, требуя не трогать место, которое для них является священным.

Позднее глава республики Радий Хабиров на встрече с защитниками Куштау пообещал, что шихану дадут статус особо охраняемой территории, вследствие чего любые разработки здесь будут запрещены.

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