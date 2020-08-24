Минприроды РФ отреагировало на инициативу создания заповедника на горе Куштау
Грандиозный скандал вокруг территории разразился из-за попытки начать там масштабную разработку соды.
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Фото, видео: ТАСС / Вадим Брайдов, 5-tv.ru
В Минприроды РФ поддержали инициативу создания заповедной зоны на горе Куштау в Республике Башкортостан, передает РИА Новости. Отмечается, что ведомство также выступило с предложением оказать содействие в решении данного вопроса.
«22 августа Минприроды России получило письмо главы республики Башкирия с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ). Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ», — говорилось в сообщении.
Грандиозный скандал вокруг горы Куштау разразился из-за попытки Башкирской содовой компании начать на территории разработку соды. Местные жители и экоактивисты выступили с протестом, требуя не трогать место, которое для них является священным.
Позднее глава республики Радий Хабиров на встрече с защитниками Куштау пообещал, что шихану дадут статус особо охраняемой территории, вследствие чего любые разработки здесь будут запрещены.
«На горе я дал слово, что Куштау не будет разрабатываться. Нет компромисса — не разрабатывается. Мы договорились и значит, это было предложение, которое родилось прямо на Куштау, что надо создать координационное совещание, которое будет некой такой площадкой», — заявил Хабиров.
По его словам, все необходимые документы для создания ООПТ уже готовы. Координационное совещание, на котором будет обсуждаться данный вопрос, состоится в ближайшее время. Как пояснил Радий Хабиров, в случае, если заседание не принесет никаких результатов, подготовленный закон автоматически вступит в силу с 4 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 20 человек были задержаны в ходе столкновений экоактивистов на горе Куштау.
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