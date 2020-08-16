Глава Башкирии после митингов приостановил разработку горы Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с протестующими против разработки горы Куштау. Он пообещал остановить работы до тех пор, пока все стороны конфликта не придут к единому решению, которое устроит всех. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

«На шихан Куштау никто не зайдет, никакие работы вестись не будут, пока мы не найдем компромиссное решение», — заверил Хабиров.

Также он призвал всех, кого волнует дальнейшая судьба шихана, принять участие в переговорах.

«Прошу наиболее активных сесть с нами за стол переговоров. Мы готовы по крупицам разбираться в ситуации. Воевать — хватит, больше никому не позволим», — сказал глава республики.

Куштау — одна из четырех одиночных гор, которые еще называют шиханами, в районе города Стерлитамака в Башкирии. В прошлом году Хабиров разрешил Башкирской содовой компании вести разработку горы, так как без этого к 2022 предприятие закроется, а тысячи горожан останутся без работы. Однако против разработки выступают экологические защитники, они пикетируют вырубку лесов.

Помимо Куштау для разработки еще подходит гора Тратау, но она имеет статус природного объекта. Чтобы обезопасить оставшиеся горы, власти Башкирии создали геопарк «Торатау», в который включили памятники природы регионального значения Тратау и Юрактау.

Ранее в Башкирии были задержаны более 20 человек в лагере на горе Куштау. Они пытались помешать Башкирской содовой компании начать разработку шихана. У экоактивистов случилась стычка с представителями ЧОПа. Как писал 5-tv.ru, позже в защиту уникальной горы, которая является одной из визитных карточек Башкортостана, вступился ряд артистов — среди них Максим Галкин, Максим Виторган, Юрий Шевчук.