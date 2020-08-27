«Дивный вечер в фантастическом месте»: Боярская показала фото со спонтанной встречи

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Анастасия Шадская
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Российская актриса призналась, что привыкла все планировать в своей жизни, однако на этот раз отказалась от своих принципов.

«Дивный вечер в фантастическом месте»: Боярская показала фото со спонтанной встречи

Фото: Instagram @lizavetabo

Актриса Елизавета Боярская поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram историей одной встречи, которая стала результатом несвойственной ей спонтанности. Звезда призналась, что привыкла жить по расписанию. Она себя смогла охарактеризовать как «человек-план, график, ежедневник». Однако на этот раз она поступилась собственным принципам и пошла на поводу у своих близких, о чем нисколько не пожалела.

«Вчера случился совершенно дивный вечер в фантастическом месте, в компании невероятно талантливых людей. Как же мы редко видимся, особенно не по работе. Как такие встречи ценны и радостны!» - написала Боярская в подписи к посту, который сопроводила снимком со своими знакомыми. 

 
 
 
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Человек-план, график, ежедневник, — это про меня, но какое же счастье, когда во все это врывается спонтанность! Благодаря любимой @perovaa1 вчера случился совершенно дивный вечер в фантастическом месте, в компании невероятно талантливых людей. Как же мы редко видимся, особенно не по работе. Как такие встречи ценны и радостны! @liza_shmakova_casting @alladamsker @popogrebsky была бесконечно рада вас увидеть и пообщаться. @annadrubich очень рада долгожданному очному знакомству. @perovaa1 ты супервумен! Спасибо тебе! #супервечер #друзья #perovaconectingpeople #хочуеще #московскийвечер #tousrussia #tousjewelry #touslovers

Публикация от  Елизавета Боярская (@lizavetabo)

Интересно, что все люди, которые окружают Елизавету Боярскую в кадре, так или иначе связаны с сериалом «Оптимисты». Это и композитор, и продюсер, и кастинг-директор, и режиссер сериала. Актриса вместе с Сергеем Безруковым приняла участие в съемках второго сезона сериала, рассказывающего про советских дипломатов 1960-х годов. Так что скоро поклонников проекта могут ждать приятные новости.

Пока же фанаты Боярской поддержали ее в склонности к планированию всего в свое жизни.

«Для Козерога спонтанность — это из разряда фантастики»;

«И про меня можно так сказать, раньше… Но я меняюсь… наверное»;

«Спонтанно всегда получается круче, чем заранее все спланированное», — написали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, почему муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев больше не появится на сцене Театра Олега Табакова.

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