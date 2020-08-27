Охранники рыбзавода напали на экологов на Сахалине
Во время проверки специалисты обнаружили на территории предприятия около тонны мертвой рыбы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /imagebroker/Christian Handl, 5-tv.ru
Экологи Сахалина нашли тонну мертвой рыбы на берегу реки Бахуры.
Специалисты проверяли заполнение водоемов горбушей. На территории рыбзавода они обнаружили рыбу, из которой извлекли икру.
Заметив экологов, охранники завода напали на специалистов. Отобрали телефон со снимками мертвой рыбы. Но после заявления в полицию, принесли свои извинения. Теперь владельцев предприятия ждет проверка — по факту незаконного вылова горбуши им грозит штраф до миллиона рублей и даже лишение свободы.
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