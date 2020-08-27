Стрелка из новозеландского Крайстчерча приговорили к пожизненному заключению
Австралиец Брентон Таррант лишен права на условно-досрочное освобождение.
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Фото, видео: Twitter @craigpeeblesTWG, AP
Устроивший в марте 2019 года стрельбу в мечетях в новозеландском Крайстчерче Брентон Таррант приговорен судом к пожизненному заключению, сообщает New Zealand Herald.
Издание отмечает, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда преступник лишается права на условно-досрочное освобождение.
Доподлинно известно, что Брентон Таррант скрупулезно готовился к нападению на верующих и более года планировал преступление.
15 марта 2019 года осужденный совершил вооруженное нападение на две мечети, в которых расстреливал прихожан. Жертвами Брентона Тарранта стали свыше 50 человек, в том числе женщины и дети. Все происходящее преступник транслировал в социальные сети.
Задержанный стрелок признал вину в совершении терактов и защищал в суде себя сам, отказавшись от адвокатов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный ножом мужчина ранил полицейского в Иерусалиме.
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