Стрелка из новозеландского Крайстчерча приговорили к пожизненному заключению

Устроивший в марте 2019 года стрельбу в мечетях в новозеландском Крайстчерче Брентон Таррант приговорен судом к пожизненному заключению, сообщает New Zealand Herald.

Издание отмечает, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда преступник лишается права на условно-досрочное освобождение.

Доподлинно известно, что Брентон Таррант скрупулезно готовился к нападению на верующих и более года планировал преступление.

15 марта 2019 года осужденный совершил вооруженное нападение на две мечети, в которых расстреливал прихожан. Жертвами Брентона Тарранта стали свыше 50 человек, в том числе женщины и дети. Все происходящее преступник транслировал в социальные сети.

Задержанный стрелок признал вину в совершении терактов и защищал в суде себя сам, отказавшись от адвокатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженный ножом мужчина ранил полицейского в Иерусалиме.