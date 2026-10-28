Фотовыставка о дружбе России и Африки открылась в Москве

Фотовыставка «Добрые соседи: Континент возможностей» открылась в Москве в рамках третьего саммита «Россия — Африка». Проект подготовили холдинг ON Медиа и РИА Новости.

В экспозицию вошли 30 фотографий из архива РИА Новости, посвященных истории и современному развитию дружеских отношений России и африканских стран.

Авторами выставки выступили холдинг ON Медиа и международная медиагруппа «Россия сегодня». Проект реализован при поддержке Радио Sputnik, МИЦ «Известия», Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

Выставка объединила снимки разных лет в единый рассказ о развитии российско-африканских связей. Через работы фотокорреспондентов посетители могут увидеть, как формировалось взаимное доверие между странами и складывались отношения, которые сегодня открывают новые возможности для сотрудничества.

В открытии фотовыставки принял участие начальник Управления Президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов.

«Партнерство России и стран Африки опирается на прочный фундамент дружбы, равноправия и уважения к самостоятельному выбору народов. Представленные здесь фотографии напоминают, что за межгосударственными отношениями всегда стоят люди, их труд, стремления и общие достижения. Сохранение этой памяти помогает укреплять взаимное доверие, вовлекать молодое поколение в диалог и создавать основу для новых совместных инициатив», — отметил Вадим Титов.

Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин отметил, что такие проекты помогают широкой аудитории лучше познакомиться с Африкой.

«Африка — большой и очень разный континент, знакомство с которым для многих наших зрителей еще только начинается. Такие выставки пробуждают интерес: увидев фотографию, человек хочет узнать больше о стране, ее жителях и их связях с Россией. Для нас поддержка этого проекта — возможность сделать международную повестку ближе и понятнее широкой аудитории. Хочется, чтобы посетитель ушел с выставки с желанием продолжить это знакомство — через новости, документальные фильмы, путешествия и личное общение», — заявил Владимир Тюлин.

«Добрые соседи: Континент возможностей» стала продолжением совместного исторического проекта холдинга ON Медиа и медиагруппы «Россия сегодня». Ранее в рамках Восточного экономического форума открылась фотовыставка, приуроченная к юбилею Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая.

Третий саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября. Его главная тема в этом году — «Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки».

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