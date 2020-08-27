«Одноклассники» опубликовали результаты исследования на тему «отцов и детей»
Согласно данным опроса, женщины более открыты к общению с родителями по сравнению с мужчинами.
Фото: www.globallookpress.com © Michaela Begsteiger
«Одноклассники» при поддержке аналитиков агентства ResearchMe провели опрос среди пользователей рунета на тему взаимоотношений «отцов и детей». В частности, респонденты рассказали, какие темы они готовы обсуждать с мамами и папами. 51% опрошенных делится с родителями всем, что происходит в их жизни, 42% готовы обсуждать лишь определенные моменты, а 7% предпочитают вообще не посвящать их в свои дела.
Также участники опроса назвали причины, по которым они предпочитают не обсуждать некоторые темы в общении с родственниками. 62% не хотят их волновать или тревожить, 44% натыкаются на стену непонимания, 31% получает непрошенные советы или критику, а 25% не видят должной поддержки.
Чем старше возраст респондентов, тем более они открыты к общению с родителями — 57% опрошенных в возрасте 35-44 лет против 45% пользователей 18-34 лет. Кроме того, исследование показало, что предпочтение отдается общению на расстоянии: покинувшие отчий дом в 1,3 раза чаще делятся со своими мамами и папами своими переживаниями, чем остальные участники опроса.
С непониманием родителями образа жизни своих детей сталкиваются 44% мужчин и 39% женщин. Также респонденты перечислили эмоции, которые они испытывают при общении со старшим поколением: стеснение или смущение (27%), раздражение (22%), воодушевление (19%), радость (18%) и гордость (13%).
Женщины при этом более открыты к общению с родителями, нежели мужчины (54% против 46%). Также исследование показало, что половина респондентов соглашается с критикой со стороны старшего поколения, оставаясь, тем не менее, при своем мнении.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что в «Одноклассниках» появилась возможность получить бесплатную консультацию врача.
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