«Оскорбительно и болезненно»: Музей Освенцима осудил флешмоб о холокосте

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Андрей Чапыгин
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Вирусная акция началась несколько дней назад в социальной сети TikTok.

«Оскорбительно и болезненно»: Музей Освенцима осудил флешмоб о холокосте

Фото: www.globallookpress.com © Frank Schumann

Специфический флешмоб начался не так давно в социальной сети TikTok. Пользователи выкладывают ролики, в которых изображают жертв массового уничтожения нацистами европейских евреев в годы Второй мировой войны. Представители музея холокоста в Освенциме на своей странице в Twitter осудили акцию.

По их словам, в этой тенденции нет ничего хорошего. Впрочем, представители мемориального комплекса призвали не осуждать участников флешмоба, так как их мотивация может быть разнообразна.

«Жертвенная» тенденция в TikTok может быть оскорбительной и болезненной. Некоторые видеоролики находятся в опасной близости или уже за гранью тривиализации истории. Но мы должны обсуждать это, чтобы не стыдить и не нападать на молодых людей, мотивация которых кажется очень разнообразной. Это образовательная задача», — говорится в сообщении на официальной странице музея.

Twitter @AuschwitzMuseum

Вирусная акция началась несколько дней назад. Пользователи TikTok выкладывают ролики, на которых изображают из себя жертв холокоста. Они наносят грим на лицо, прорисовывают ожоги и делают вид, что обращаются к зрителям с небес. Также многие из них носят желтую звезду Давида, так как евреям необходимо было ее надевать в стенах концлагерей.

Изначально у флешмоба была благородная цель: участники хотели просвещать людей, рассказывать им об ужасах того времени. Однако спустя какое-то время на блогеров посыпались оскорбления и осуждения. Их обвиняют в спекуляции на серьезной теме, антисемитизме, оскорблении жертв и их родственников.

Представители TikTok пока никак не прокомментировали ни акцию, ни резонанс вокруг нее.

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