Путин заявил о минувшем пике проблем экономики России после пандемии

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Алина Потёмкина
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Президент выразил надежду, что страна сможет восстановиться полностью уже в следующем году.

Путин заявил о минувшем пике проблем экономики России после пандемии

Фото: www.globallookpress.com © Alexei Druzhinin/Kremlin Pool

Экономическую ситуацию в стране после пандемии коронавируса оценил президент России Владимир Путин. В большом интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что пик проблем в финансовой жизни государства уже пройден, и ее восстановление будет обеспечено в будущем году.

«Смотрите, у нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания того, что будут большие колебания, 3,4% инфляция только на сегодня. И по экспертным прогнозам где-то и будет примерно 3,4-3,41%», — сказал российский лидер.

Также он отметил, что, несмотря на проблемы после пандемии, в стране растут золотовалютные резервы. Это, по мнению российского лидера, создает определенную подушку безопасности для России. Кроме того,

«Это не панацея от всех бед, но это важно. Создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе, и социальные мандаты», — подчеркнул Путин.

Падение экономики России при этом, по оценке главы государства, составит порядка пяти процентов. Наряду с этим в США и Еврозоне уже в первом полугодии цифры были куда выше — 9,5% и 15% соответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин заявил о грядущем росте российской экономики.

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